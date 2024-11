Hofer bringt Influencer-Kaugummi "Heyyy Gum“ nach Österreich

In Deutschland ist er bereits ein Hit, jetzt bringt HOFER den Kaugummi von Influencer HeyMoritz mit einer Aktion auch nach Österreich.

Kundinnen und Kunden finden die 6 Sorten ab 22. November in den HOFER Regalen. Was erst als Scherz des Youtubers HeyMoritz begann – er schmuggelte selbst produziert Kaugummis in deutsche Supermärkte – entwickelte sich zu der beliebten Kaugummimarke „Heyyy Gum“ by HeyMoritz.

Ganz verschiedene Sorten

Mittlerweile gibt es das Produkt regulär in den Regalen in 'Deutschland und bald auch in Österreich. Der Diskonter HOFER bietet damit allen HOFER Kundinnen undKunden ein neues Produkt mit allen Sorten an. In den HOFER Regalen wird der „Heyyy Gum“ ab 22. November 2024 in den Sorten Watermelon, Tropical, Spearmint, Berry Boom und Sour Apple, Cola zu finden sein.