Österreicher bei Geld-Vermögen auf hinteren Plätzen

Eine Finanz-Studie der Allianz Versicherung zum Netto-Geldvermögen zeigt beträchtliche Unterschiede je nach Land.

Die reichsten EU-Bürger sind die Dänen. Österreich kommt erst nach Italienern und Franzosen und Iren auf einem der mittleren EU-Plätzen vor.

Knapp 260.000 Euro Finanzvermögen besitzt der durchschnittliche US-Amerikaner nach Abzug von Schulden. Das entspricht mehr als dem dreifachen Finanzvermögen eines durchschnittlichen Österreichers (70.410 Euro).

Das Schlusslicht der untersuchten EU-Länder bildet Portugal mit 31.460 Euro Finanzvermögen pro Kopf.

Land Geldvermögen (€) USA 260.320 Schweiz 255.440 Dänemark 172.200 Singapur 171.930 Taiwan 148.750 Neuseeland 127.430 Schweden 125.660 Kanada 123.130 Niederlande 117.270 Belgien 104.040 Australien 99.490 Japan 91.940 Vereinigtes Königreich 80.110 Italien 76.930 Irland 74.450 Frankreich 72.380 Österreich 70.410 Deutschland 69.060 Malta 58.730 Spanien 43.690 Südkorea 39.140 Norwegen 38.530 Finnland 37.090 Tschechien 31.910 Portugal 31.460 Slowenien 28.970 Estland 25.690 Ungarn 22.860 Griechenland 21.140 Litauen 21.140

Die Tabelle zeigt eindeutig - die Österreicher sind beim Finanzvermögen pro Kopf nicht auf den vorderen Rängen.

In den letzten 20 Jahren haben die Wertsteigerungen der Finanz-Portfolios in den USA – mit ihrer starken Ausrichtung auf Kapitalmärkte – im Schnitt um 62,4 Prozent zum jährlichen Wachstum beigetragen; in Westeuropa liegt dieser Wert bei 34,2 Prozent. Während sich das Finanzvermögen in Westeuropa in dieser Zeit verdoppelt hat (+ 104 Prozent), beträgt der Anstieg in den USA 178 Prozent.