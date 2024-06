Tesla: Setzen humanoide Roboter autonom in Fabrik ein

Tesla lässt nach eigenen Angaben zwei seiner humanoiden "Optimus"-Roboter autonom Aufgaben in der Fabrik erledigen. Um welche Aufgaben es genau dabei geht, ließ der US-Elektroautohersteller in seinem Beitrag auf der Online-Plattform X allerdings offen.

Die Neuigkeit war ein Punkt in einer langen Auflistung von Tesla-Meilensteinen, die Aktionäre überzeugen sollen, erneut für ein milliardenschweres Vergütungspaket von Firmenchef Elon Musk zu stimmen.

