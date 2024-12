Magenta bringt Perplexity AI nach Österreich

Magenta Telekom bringt als erstes Unternehmen in Österreich professionelle KI-Tools zu seinen Kunden

Dank Perplexity soll die Internetsuche revolutioniert werden. Statt langer Link-Listen liefert die App fertig ausformulierte und prägnante Antworten auf komplexe Fragen. CEO Rodrigo Diehl verwirklicht damit seine Vision für die digitale Zukunft: „Wir bringen modernste KI als Erster nach Österreich, denn Künstliche Intelligenz ist zentraler Bestandteil unserer Konzern-Strategie. Bei Magenta wollen wir der KI-Begleiter und -Unterstützer der Gesellschaft in Österreich sein.“

„KI wird alles verändern - in der Gesellschaft, in unserer Branche und sicherlich auch innerhalb der Deutschen Telekom. Als Europas wertvollste Marke haben wir eine umfassende Rolle und Verantwortung. So wie wir eine wichtige Rolle bei der Demokratisierung des Zugangs zu Internet und Mobilfunk gespielt haben, sehen wir eine ähnliche Rolle bei der Demokratisierung des Zugangs zu Künstlicher Intelligenz“, so Jonathan Abrahamson, Chief Product & Digital Officer der Deutschen Telekom, beim Event zum Launch von Perplexity.

Perplexity Pro ab sofort über Magenta Moments verfügbar

Ryan Foutty, Head of Consumer Business Development & Partnerships bei Perplexity, freut sich über den Start von Perplexity in Österreich: „Magenta ist einer unserer wichtigsten Partner. Wir finden, dass die Menschen in Österreich sehr offen für KI-Anwendungen sind. Allerdings kennen viele Perplexity noch nicht. Mit dem kostenlosen Perplexity Pro Angebot in Magenta Moments wird sich das ändern und wir können vielen neuen Nutzern unseren neuen Ansatz der Suche vorstellen. Wir sind zuversichtlich, dass sie Spaß daran haben werden, mit Perplexity Antworten auf ihre Fragen zu finden und neue Themen zu entdecken.“

Magenta-Kunden können sich ihren einjährigen Gratis-Zugang im Wert von 200 Euro in der Mein Magenta App holen. Die Pro-Version bietet Zusatzoptionen wie etwa den Zugriff auf weitere KI-Modelle oder die Möglichkeit, unbegrenzt Dateien für Analysen hochzuladen.