Benko: Das Protokoll der Razzia - Porsche, Geld, Daten

Cobra stürmte Luxusvilla von René Benko - das ist Dienstagfrüh beim Signa-Gründer und seinen ehemaligen Managern passiert.

Hausdurchsuchung. Paukenschlag im Milliarden-Pleiteskandal um René Benkos Signa. An rund zehn Örtlichkeiten klopfte gestern die Polizei an, auch beim Ex-Milliardär.n Kurz nach 8 Uhr rückte Dienstagfrüh ein Polizei-Großaufgebot zur Razzia in Benkos Luxus-Villa in Innsbruck-Igls an. Mit mehreren Einsatzwagen, Drohnen, sogar die Cobra war da.n Auch ein Porsche 911 Speedster wurde offenbar von Benkos Anwesen beschlagnahmt und abtransportiert.n Benkos Frau Nathalie war gerade mit dem Hund Gassi gehen, berichten Passanten.n Die Anwälte der Beschuldigten waren in Berlin, um das Euro-Fußballmatch zu sehen.n Ermittelt wird wegen schweren Betrugs und Untreue. Daten und Geld wurden sichergestellt. Es gilt die Unschuldsvermutung.