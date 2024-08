Lügen-Vorwurf gegen Armin Wolf kostet 2450 Euro

ZIB2-Anchor Armin Wolf geht streng gegen Beleidigungen im Internet vor. Gerade eben hat es wieder eine saftige Strafe gesetzt.

ZIB2-Moderator Armin Wolf wehrte sich gegen einen Lügner-Vorwurf in den sozialen Medien - und bekam Recht. Der Mann, der ihn als Lügner beleidigt hatte muss jetzt 2.450 Euro zahlen, teilte Wolf auf X mit.

Diese Aktion hat Herrn „W“ 2.450 Euro gekostet, für Anwaltskosten, Gerichtsspesen + eine Spende an den @Verein_ZARA für seine wichtige Arbeit gegen Hass im Netz.

Das Internet ist kein rechtsfreier Raum und das ist auch gut so. Danke auch an @Lawngle & @Florian__Martin! pic.twitter.com/oCXEoXffnh — Armin Wolf (@ArminWolf) August 28, 2024

ORF-Star Wolf ging juristisch gegen den Mann vor, es wurde ein Vergleich geschlossen.

Wolf: "Kein rechtsfreier Raum"

"Das Internet ist kein rechtsfreier Raum und das ist auch gut so", schrieb ORF-Moderator Wolf. Er hofft, dass die Strafe andere von Beschimpfungen abschreckt und der Umgangston wieder ziviler wird. "Das wäre die Idee dahinter", sagte Wolf und spielte auf die Spende an, welche der Beleidiger an einen Anti-Hass-im-Netz-Verein leisten musste: "ZARA freut sich".