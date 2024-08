oe24.TV erstmals Nummer 1 aller Privatsender in Österreich (12-49)

Rekord-Quote mit Sondersendungen zu Taylor Swift – 4,6 Prozent Marktanteil und bester Tag der Sendergeschichte

Die ausführliche Berichterstattung zu den vereitelten Anschlagsplänen beim Taylor-Swift-Konzert brachte oe24.TV einen neuen Quoten-Rekord: Erstmals war oe24.TV am Donnerstag in der werberelevanten Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen die Nummer 1 aller Privatsender in Österreich!

Mit einem Tages-Marktanteil von sensationellen 4,6% erreichte oe2 4.TV damit den bisher besten Wert seiner Sendergeschichte. Bei der von Wolfgang Fellner moderierten Sondersendung am Vormittag zwischen 10 und 12 Uhr kam oe24.TV sogar auf einen Marktanteil von 8,8 Prozent (12-49). Von 10 bis 11 Uhr lag oe24.TV mit 8,8% Marktanteil bei den 1 2- bis 49-Jährigen sogar vor ORF 2, nur hinter ORF 1.

oe24 CEO Niki Fellner: „Dieser neue Quoten-Rekord ist ein Meilenstein in unserer Sendergeschichte! Erstmals ist oe24.TV am Donnerstag in der werberelevanten Zielgruppe der stärkste Privatsender in ganz Österreich. Ein Ziel, das wir uns beim Start von oe24.TV im Jahr 2016 nicht zu träumen gewagt hätten. Diese Sensations -Quote zeigt einmal mehr, dass oe24.TV zu DEM News-Sender in Österreich geworden ist. Der neue Bestwert ist ein perfekter Auftakt für unsere umfangreiche Wahlberichterstattung in den kommenden Wochen, bei der wir weitere neue Rekord-Quoten erwarten.“

Quelle: AGTT/GfK Teletest, Evogenius M3, vorläufig gewichtete Zahlen