oe24.TV im August mit 1,7 Prozent Marktanteil (12-49)

Sensationeller Quoten-Erfolg für oe24.TV im August: In der werberelevanten Zielgruppe der 12-49-Jährigen kommt oe24.TV laut Teletest im August bereits auf 1,7% Prozent Marktanteil. Das ist eine Steigerung von mehr als 20 Prozent (!) gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres.

Der August wurde für oe24.TV zum Rekord-Monat:

- Insgesamt schauten 1.375.000 Österreicher im August oe24.TV (kum. RW, 12+).

- In der Gesamtzielgruppe (12+) erreicht oe24.TV ebenfalls sensationelle 1,4 Prozent Marktanteil.

- Am 8. August - dem Tag nach dem vereitelten Anschlag auf das Taylor-Swift-Konzert – war oe24.TV mit einem Tages-Marktanteil von 4,6% Prozent erstmals die Nummer 1 aller Privatsender in der werberelevanten Zielgruppe (12-49).

- Beim Lugner-Begräbnis am Samstag (31. August) erreichte oe24.TV 3,3 Prozent Marktanteil bei den 12-49-Jährigen. Insgesamt schauten an diesem Tag 364.000 Österreicher oe24.TV (NRW, 12+). Am Vormittag zwischen 11 und 12 Uhr lag der Marktanteil bei den 12-49-Jährigen sogar bei 13 Prozent!

Mehr als 100.000 Zuseher

Insgesamt erreicht oe24.TV im August mit 15 (!) Sendungen mehr als 100.000 Zuseher (NRW, 12+). Meistgesehene Sendung im August war die Übertragung der Trauerzeremonie für Richard Lugner am Samstagvormittag, 31. August, mit 154.000 Zusehern, gefolgt vom Sommergespräch mit SPÖ-Chef Andreas Babler am 20. August mit 142.000 Zusehern.

oe24 CEO Niki Fellner: „Der August geht als Rekord-Monat in die Geschichte von oe24.TV ein. Erstmals waren wir am 8. August in der werberelevanten Zielgruppe der stärkste Privatsender in ganz Österreich. Dass wir im gesamten Monat einen Marktanteil von 1,7% bei den 12-49-Jährigen erreicht haben, ist sensationell und zeigt einmal mehr, wie rasant oe24.TV derzeit wächst. Der September steht auf oe24.TV ganz im Zeichen der Nationalratswahl mit einem täglichen Wahl-Duell, dem täglichen Wahl- Insider und der großen Elefantenrunde aller Spitzenkandidaten am 24. September. Wir erwarten uns in den nächsten Wochen weitere neue Rekord-Quoten!“