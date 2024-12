oe24.TV im November mit 1,5 Prozent Marktanteil

Bei US-Wahl und Steiermark-Wahl zeitweise Nummer 1 der Privatsender.

Nächster starker Quoten-Monat für oe24.TV: Im November erreicht oe24.TV erneut einen Marktanteil von 1,5 Prozent sowohl bei allen TV-Zusehern (12+) als auch in der werberelevanten Zielgruppe der 12-49-Jährigen. Insgesamt schauten im November schon mehr als 1,3 Millionen Österreicher oe24.TV (kum. RW, 12+). Pro Tag kommt oe24.TV im Schnitt bereits auf 305.000 Zuseher (NRW, 12+).

Quoten-Highlights im November waren die US-Wahl und die Steiermark-Wahl. Bei der US-Wahl verfolgten 438.000 die 30-stündige (!) Live-Sondersendung (zum. NRW, 12+, 5.11 18 Uhr - 6.11. 24 Uhr). Am 5. November in der Früh erreichte oe24.TV von 9 bis 10 Uhr sogar 8,1% Marktanteil und war damit stärkster Privatsender in Österreich.

Bei der Steiermark-Wahl am 24. November schauten am Wahl-Sonntag mehr als 400.000 Österreicher oe24.TV (12+). Bei der von Wolfgang Fellner moderierten Hochrechnung und der anschließenden Wahl-Analyse war oe24.TV von 16 bis 19 Uhr mit einem Marktanteil von 5,2 Prozent (12+) stärkster Privatsender, auch in der werberelevanten Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen war oe24.TV von 16 bis 19 Uhr die Nummer 1 aller Privatsender.

Insgesamt erreichten im November bereits 27 Sendungen auf oe24.TV mehr als 100.000 Zuseher (NRW, 12+).