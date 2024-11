Österreichische Post wirbt um Kika/Leiner-Mitarbeiter

Nach der erneuten Insolvenz von Kika/Leiner zittern rund 1.400 Mitarbeiter um ihren Job. Die österreichische Post bietet jetzt ihre Hilfe an und will bis zu 700 Personen einstellen.

Die Österreichische Post AG reagiert auf die neuerliche Insolvenz des Möbelhändlers Kika/Leiner und bietet allen betroffenen Mitarbeitern österreichweit neue Arbeitsplätze an.

Betroffene können sich auf der Homepage der österreichischen Post informieren und sofort bewerben. Derzeit suchen die Post und ihre Tochterunternehmen in Österreich knapp 700 zusätzliche Mitarbeiter: Im Verkauf, in den Logistikzentren, in der Zustellung, als LKW-Fahrer oder in der IT. Anstellungen sind in Vollzeit, Teilzeit oder auch geringfügig möglich, teilt die Post in einer Aussendung mit.

Das sagt die Post

„Das aktuelle schwierige wirtschaftliche Umfeld fordert Unternehmen wie Arbeitnehmer gleichermaßen. Als Post haben wir gerade in den letzten Jahren bewiesen, dass wir eine attraktive und vor allem krisenfeste Arbeitgeberin sind. Deshalb bieten wir allen Betroffenen an, sich direkt bei uns zu bewerben. Ich bin zuversichtlich, dass die Österreichische Post mit ihrem Portfolio vielen einen passenden Arbeitsplatz anbieten kann “, so Walter Oblin, Generaldirektor, Österreichische Post AG.