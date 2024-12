Otto verkauft Online-Modehändler About You an Zalando

Zalando bietet 6,50 Euro je Aktie

Der Hamburger Handels- und Logistikkonzern Otto verkauft seinen Online-Modehändler About You an den Branchenriesen Zalando. Das Berliner Unternehmen bietet 6,50 Euro je About-You-Aktie, das sind zwei Drittel mehr als der Schlusskurs vom Dienstag. Insgesamt wird About You damit auf Basis der ausstehenden Aktien mit 1,13 Mrd. Euro bewertet. 73 Prozent der Anteile hat Zalando schon sicher.

Die Familie Otto, die 64,7 Prozent über die Michael Otto Stiftung hält, sowie die About-You-Vorstände haben bereits zugesagt, ihre Anteile an Zalando zu verkaufen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Otto hatte About You vor dreieinhalb Jahren an die Börse gebracht, damals zu einem Ausgabepreis von 23 Euro. Der Konzern ist vor allem für den gleichnamigen Versandhandel beteiligt, zu Otto gehört aber unter anderem auch der Paketdienst Hermes