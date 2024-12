Packerl vom Christkind: So lange haben Sie noch Zeit

Die Österreichische Post ist zu Weihnachten im Packerlstress. Damit sich alles rechtzeitig zur Bescherung ausgeht, sollten Inlands-Pakete spätestens am 20. Dezember aufgegeben werden.

Wer sich dafür den Post-Express-Tarif ersparen will, muss zum Normalpreis einen Tag früher dran sein. Geht das Geschenkspaket ins angrenzende Ausland, dann jeweils noch einen Tag früher. Für das Normalpaket weltweit ist am 13. 12. Deadline, so die Post AG.

Beim Eco-Brief ist im Inlandsversand am 17. Dezember Abgabeschluss, beim Prio-Brief ist es der 19. 12. Beim Versand in angrenzende Länder verkürzt sich die Frist deutlich, beim Prio-Brief auf den 13. und beim Eco-Brief auf den 10. Dezember. Ein Eco-Schriftstück weltweit versandt ist bis zum 6. 12. abzugeben.

Sonder-Öffnungszeiten und verlängerte Zustellung

Für alle, die beschenkt werden: Eine Zustellung erfolgt am 24 Dezember bis zwölf Uhr. Außerdem gibt es Sonder-Öffnungszeiten. "Damit die letzten Pakete vor Weihnachten noch abgeholt werden können, haben die meisten Postfilialen in Österreich am Samstag, 21. Dezember, mindestens von 9 bis 12 Uhr und am Montag, 23. Dezember, sogar von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Am Dienstag, 24. Dezember, haben alle Postfilialen zumindest von 9 bis 12 Uhr geöffnet", so das teilstaatliche, börsennotierte Unternehmen.

Und auch die Post Partner seien auf das hohe Paketaufkommen bestens vorbereitet. "Mehr als die Hälfte der Post Partner hat auch an den Weihnachtsamstagen geöffnet, der Großteil wird auch am Dienstag, 24. Dezember, halbtags geöffnet haben", versichert die Post.