Roboter hilft Kunden beim Supermarkt-Einkauf

Er soll eine Hilfe im Alltag sein und wird jetzt im Supermarkt getestet: Ein Roboter, der beim Einkauf hilft.

Es handelt sich zunächst nur um einen Testlauf, der zeigen soll, wie die Roboter-Revolution funktioniert. Kunden sollen ein Gefühl für ein neues Einkaufserlebnis bekommen. Und vor allem soll sich herausstellen, ob der Roboter wirklich eine Hilfe ist.

Das Experiment läuft in der Wiener Donaustadt. Der Rewe-Konzern testet derzeit die Roboter in einigen Billa-Filialen. „Also man kann ein Produkt eingeben in die Tastatur und der führt den Kunden dann zum Produkt im Regal“, erklärt Billa-Kaufmann Cenk Aydin gegenüber „Wien heute“.

„In Wahrheit haben die Roboter aber mehr Relevanz dort, wo es um Store Operations geht, also wo es darum geht, das Bestandsmanagement zu machen. Es gibt zum Beispiel Roboter, die durch die Gänge von Supermärkten fahren, außerhalb der Öffnungszeiten und da kontrollieren, ob überall die Ware auch gut geschlichtet ist“, sagt Cordula Cerha von der Wirtschaftsuni Wien. Die Expertin meint weiter: „Deshalb wird es aus meiner Sicht überall dort interessant, wo durch nachhaltige Konzepte auch eingespart werden kann, wo beispielsweise weniger Material zum Einsatz kommt und es sich sogar ergibt, dass nachhaltiges Konsumieren da günstiger ist“, sagt Cerha.