Ruefa: Wellnessurlaube und kulinarische Reisen gehören zu den Top-Reisemotiven

Die Reiselust bleibt auch 2025 ungebrochen! Laut dem „Ruefa Reisekompass 2025“ möchten 89% der Österreicherinnen und Österreicher in diesem Jahr verreisen. Der Wunsch nach Sonne, Strand und Meer ist generationsübergreifend stark ausgeprägt.

50% der Österreicher planen einen Strandurlaub. Italien zählt zu den beliebtesten Reisezielen.

Die Österreicher möchten trotz wirtschaftlicher Herausforderungen durch Teuerungen und geopolitischer Unsicherheiten auch weiterhin nicht aufs Reisen verzichten. Das zeigt der Ruefa Reisekompass 2025 - in der repräsentativen Studie durch Marketagent befragt Ruefa regelmäßig Österreicher nach ihren Reiseplänen, um daraus die aktuellen Reisetrends abzuleiten.

Birgit Wallner und Michele Fanton, Geschäftsführung Ruefa

Urlaubsinvestition pro Urlaub liegt bei 2.071 Euro pro Person und Reise

Im Durchschnitt waren die Österreicher vergangenes Jahr 19 Tage lang in diversen Urlaubskonstellationen unterwegs - um einen Tag länger als noch 2023. Aufgeteilt war die kostbare Urlaubszeit zumeist auf zwei (26%) bis drei Urlaube (23%) bzw. einen Urlaub (19%). In den meisten Fällen dauerten die Reisen 8 bis 14 Tage (26%), andernfalls hatten sie eine Dauer von bis zu 7 Tagen bzw. 15 bis 21 Tagen (jeweils 22%) oder zwischen 22 und 31 Tagen (18%) und mehr (12%). Die Durchschnittsausgaben pro Person lagen dabei bei Euro 2.071.

„Die Österreicher waren 2024 reisefreudig und haben ihre Urlaubspläne zielstrebig verwirklicht", berichten Birgit Wallner und Michele Fanton, Geschäftsführung Ruefa.

Ausblick auf das Urlaubsjahr 2025

89% der Österreicher planen auch dieses Jahr zu verreisen. Doch wohin soll die Reise gehen? 85% der Generation Z (Geburtsjahrgänge 1994-2010) zieht es ins europäische Ausland, 67% nach Österreich und 37% in ferne Urlaubsländer. Von den Millennials (1980-1993) bevorzugen 77% Ziele in Europa, 67% Ziele in Österreich und 25% in der Ferne. 77% der Generation X (1965-1979) wollen Europa bereisen, 71% in Österreich urlauben, 19% zieht es weiter in die Ferne. 80% der Baby Boomer (1946-1964) bevorzugen einen Urlaub in Österreich, 77% verspüren Reiselust auf Europa und 16% auf ferne Länder. Die größten Österreich-Fans sind die Traditionalisten (1922 bis 1945): 86% machen Urlaub in Österreich, 73% in Europa und 17% in der Ferne.

Insgesamt planen die Österreicher 2025 analog zu 2024 im Schnitt wieder 19 Tage Urlaub - aufgeteilt auf zumeist zwei Urlaube (30%), einen Urlaub (23%) bzw. drei Urlaube (21%). 12% bzw. 14% machen vier Mal bzw. öfter Urlaub.

Urlaub am Meer ist und bleibt die Nummer eins der beliebtesten Urlaubsarten

Urlaubstrends 2025: Badeurlaube top, Wellness- und Erlebnisreisen im Trend

Sommer, Strand, Seligkeit! Der Badeurlaub bzw. Urlaub am Meer ist und bleibt die Nummer eins der beliebtesten Urlaubsarten der Österreicher. 50% der Befragten planen 2025 zumindest einen Strandurlaub. Städtereisen (39%) und Wellnessurlaub bzw. Erholungsreisen (36%) folgen auf den Rängen zwei und drei, wobei der Wellnessurlaub mit +7% den größten Zuwachs unter allen Urlaubsarten im Vergleich zu 2024 erzielt. Frische Impulse liefern auch der sportliche Aktivurlaub (21%) und Erlebnisreisen/Rundreisen/Roadtrips (18%; +4 %). Urlaube in Adults-only-Resorts werden bereits von 11% der Befragten angepeilt (+3%). Ski- bzw. Winterurlaub steht für 11 % der Österreicher 2025 auf dem Programm, ebenso planen 11% eine Kultur- und Studienreise.

Beim Inlandsurlaub geht's in die Steiermark. Berg & See- Duisitzkarsee, Region Schladming Dachstein

On top im Inland stehen erneut die Steiermark (33%), Kärnten (25%) und Salzburg (24%). In Europa sind Italien (35%) an erster Stelle, gefolgt von Kroatien (27%) und Deutschland (18%). Auch die Sehnsucht nach fernen Zielen bleibt ungebrochen: Hoch im Kurs stehen die vielseitigen USA (16%), gefolgt von Thailand (13%) und Japan (7%). Vietnam liegt mit +2% im Trend (4%). Auch die Vereinigten Arabischen Emirate (6%) und die Malediven (4%) bleiben gut nachgefragt. Um an den Urlaubsort zu gelangen, wählen 55% Anreisen mit dem eigenen Auto, 43% Flugreisen, 15% Anreisen mit der Bahn, 7% reisen mit dem Bus, 3% mit dem Wohnmobil und 2% mit dem Mietauto.