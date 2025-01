Sensationelle TV-Quoten: Bester Jänner in der Geschichte von oe24.TV

Sensationeller Quoten-Start ins neue Jahr für oe24.TV: Im Jänner (1.1.-30.1.) erreicht oe24.TV in der werberelevanten Zielgruppe der 12 - bis 49-Jährigen bereits 2 Prozent Marktanteil - der beste Jänner-Wert seit der Gründung von oe24.TV.

Insgesamt schauten im Jänner bereits 1,65 Millionen Österreicher oe24.TV (kum. RW 12+), pro Tag erreicht oe24.TV im Schnitt bereits 389.600 Zuseher.

Ein weiterer Rekord: Im Jänner hatten schon 67 Sendungen auf oe24.TV mehr als 100.000 Zuseher, sieben Sendungen erreichten sogar mehr als 200.000 Zuseher (NRW 12+).

Am 6. Jänner, als Bundespräsident Alexander Van der Bellen FPÖ-Chef Herbert Kickl den Regierungsauftrag gab, schauten mehr als 500.000 Österreicher oe24.TV (Tagesreichweite 12+). Am 7. Jänner lag der Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen sogar bei 3,9%.

Niki Fellner: "Perfekter Start 2025"

Mediengruppe ÖSTERREICH CEO Niki Fellner: „Die Rekord-Quoten im Jänner sind für oe24.TV ein perfekter Start in unser Erfolgs-Jahr 2025, in dem wir unseren Marktanteil weiter ausbauen wollen.

Der starke Nachrichten-Monat Jänner zeigt einmal mehr, dass oe24.TV der führende News-Sender in Österreich und ein starker und verlässlicher Partner für die Werbebranche ist - mit sensationellen Wachstumsraten.“