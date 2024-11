Signa: Weiterer Konkurs im Development-Selection-Umfeld

Es handelt sich um einen Eigenantrag der Signa Development Icon GmbH.

Die zur insolventen Signa Development Selection AG gehörende Signa Development Icon GmbH hat ein Konkursverfahren beantragt und soll nicht fortgeführt werden. Das berichtete der Gläubigerschutzverband Creditreform am Montagabend. Hierzulande zählte der Bürokomplex The Icon beim Wiener Hauptbahnhof zum Portfolio der Firma. 2017 kaufte ihn der Allianz-Konzern als er noch in Bau war - angeblich um mehr als eine halbe Milliarde Euro.

Das vorhandene freie Vermögen beziffert die Signa Development Icon GmbH laut Creditreform auf 168.000 Euro. Dabei handelt es sich um eine Aktivforderung gegenüber der Signa Icon Holding, die wegen deren Konkurs bereits auf 5 Prozent wertberichtigt wurde. Die Passiva belaufen sich auf 2,96 Mio. Euro. Zum Unternehmensgegenstand gehörten Beteiligungsverwaltung, Immobilienerwerb, -entwicklung und -verwaltung.