So lange kann man zu Silvester einkaufen

Wer noch nicht alles für Silvester besorgt hat oder noch fehlende Lebensmittel für den Neujahrstag benötigt, hat noch die Chance zuzuschlagen.

Die letzten Stunden des Jahres sind angebrochen, und für viele heißt es: noch schnell Lebensmittel oder den Alkoholvorrat für die Silvesterparty aufstocken. Viele Geschäfte haben an Silvester bis zum Abend geöffnet und auch an Neujahr gibt es einige, die mit reduzierten Öffnungszeiten für den Einkauf bereitstehen.

Billa

Die Öffnungszeiten der BILLA-Filialen unterscheiden sich je nach Standort. Der Großteil der Märkte hat aber von 6.30 bis 17 Uhr geöffnet. Am Neujahrstag bleiben die meisten Filialen hingegen geschlossen. es gibt jedoch einige Ausnahmen. 06:30 bis 17:00 Uhr. Ausnahmen bilden die Sondermärkte, wie etwa jene am Flughafen Wien-Schwechat (Terminal 3: 7-22 Uhr, Terminal 1: 7-20 Uhr) oder am Wiener Praterstern (12-22 Uhr).

Spar

An Silvester schließen die meisten Spar-, Eurospar- und Interspar Filialen bereits gegen 15 Uhr, wobei die genauen Zeiten auch hier je nach Standort variieren können. Am Neujahrstag bleiben viele Geschäfte geschlossen, doch es gibt einige Ausnahmen wie den Spar Wechselberger Lanersbach in Tirol (14 bis 18 Uhr), Bahnhof Wien-Mitte (8 bis 23 Uhr) oder den Spar Getreidegasse, Mozarts Geburtshaus und Getreidegasse in Salzburg (14 bis 18 Uhr).

Hofer und Lidl

Die ein oder andere preiswerte Flasche Prosecco sowie Snacks kann man auch noch bei Hofer, Lidl und Penny besorgen. Die Filialen von Hofer und Lidl schließen bereits um 15 Uhr, jene von Penny haben etwa länger bis 17 Uhr geöffnet. Am 1. Jänner bleiben die meisten Geschäfte geschlossen. Ausnahmen sind etwa die Hofer-Filialen in Mittersill in Salzburg (Essiger Allee: 13-17 Uhr) oder jene in Fügen in Tirol(Gewerbeweg: 10–16 Uhr)

Bipa und dm

Auch auf Drogerie-Artikel muss man zu Silvester nicht verzichten. Sowohl Bipa als auch dm sperren bis 14 Uhr nämlich auf. Die Kernöffnungszeiten variieren je nach Standort und können online nachgesehen werden.

Shopping Center in Wien

Natürlich offen haben auch sämtliche Shopping Center in Wien, die bei Last-Minute-Shoppern besonders beliebt sind - bekommt man hier doch alles unter einem Dach. Das Auhof Center hält viele Shops bis 17.00 Uhr geöffnet, im Westfield Donau Zentrum kann man noch von 9.00 bis 15.00 Uhr zuschlagen. Im Gerngross auf der Mariahilfer Straße haben die Shops von 9.30 bis 15 Uhr geöffnet, die Lugner City lädt von 9.00 bis 17.00 Uhr zum Shoppen ein und die Geschäfte in der Millennium City von 9.00 bis 14.00 Uhr. Aber auch im Riverside (9.00 bis 15.00 Uhr), Huma Eleven (9 bis 14 Uhr), oder Wien Mitte - The Mall (9 bis 14 Uhr) kann man noch letzte Erledigungen machen. Etwas außerhalb von Wien lockt die Westfield Shopping City Süd mit unzähligen Shops von 9 bis 14 Uhr.