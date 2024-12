Der Finanzplan 2025 zeigt, wieviel der ORF an Gesamterträgen einzunehmen plant – ein großer Teil davon kommt von der ORF-Steuer.

Der ORF-Finanzplan für 2025 ist vom ORF-Stiftungsrat unter dem Vorsitz von Lothar Lockl mit großer Mehrheit angenommen worden. Darin wird festgehalten, dass der ORF im Jahr 2025 plangemäß ein ausgeglichenes Ergebnis von 0,3 Mio. Euro erreichen soll. Die ORF-Gehälter werden um 3,2 Prozent – plus eine Einmalzahlung – steigen.

So viel bringt die Gebühr dem ORF

Außerdem weist der Finanzplan aus, wieviel der ORF an Gesamterträgen einzunehmen plant – für das Jahre 2025 sind das 1.088,6 Mio. Euro (Finanzplan 2024: 1.083,3 Mio. Euro). 732,2 Mio. Euro an Erträgen kommt aus dem Titel ORF-Beitrag, wie das Medienmagazin "medianet" berichtet. Darin enthalten sind Werbeerlöse in Höhe von 198,8 Mio. Euro (FPL 2024: 197,9 Mio. Euro). Darüber hinaus sind sonstige Umsatzerlöse mit 126,3 Mio. Euro (FPL 2024: 130,2) und sonstige betriebliche Erträge mit 14,7 Mio. Euro (FPL 2024: 31,6) vorgesehen.

ORF-Gebühr beschäftigt weiterhin

Zuletzt wurde über die Arbeiterkammer Oberösterreich bekannt, dass dort 1.350 Beschwerden seit Einführung des ORF-Beitrags zu Jahresbeginn eingelangt sind. Viele Personen würden sich beklagen, dass sie mit unberechtigten Forderungen konfrontiert seien und der Kundenservice der ORF-Beitrags-Service GmbH (OBS) nicht erreichbar sei oder nicht zeitnahe reagiere. Die OBS wickelte bereits mehr als drei Millionen Kundenkontakte ab. "Natürlich gibt es noch die eine oder andere Problemstellung. Aber wir arbeiten daran", beschwichtigte ORF-Generaldirektor Roland Weißmann.

"Das neue System funktioniert nicht", meinte wiederum der von der FPÖ-entsandte Stiftungsrat Peter Westenthaler. Heinz Lederer, Leiter des SPÖ-"Freundeskreises im obersten ORF-Gremium, forderte, dass nachgeschärft werden müsse, damit Beitragszahler nicht mit "harten und brutalen Maßnahmen" konfrontiert würden. Man müsse das Gespräch mit ihnen suchen, dürfe sie nicht schlecht behandeln, damit man sie als ORF nicht verliere.