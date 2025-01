Spar startet neue Sticker-Mania "INDIEN" mit Duftstickern

Spar startet 16. Stickermania-Serie und begibt sich ins farbenfrohe Indien. Kreativer Spaß ist mit den Mandala-Malbüchern ebenfalls garantiert. Ab 2. Jänner sind Stickeralbum, Sticker-Briefchen und Mandala Malbuch bei Spar, Eurospar, Interspar und Maximarkt erhältlich.

Oskar und Bo begeben sich gemeinsam mit ihrer Freundin Nilaya ins ferne Indien, wo sie die faszinierende Schönheit und Einzigartikeit des Landes entdecken. Bei der Spar-Stickermania sammeln die beiden neue Erfahrungen und bringen mit den verschiedenen Duftstickern gleichzeitig die exotische Vielfalt der Düfte Indiens in die heimischen Wohnzimmer.

INDIEN: 16. Auflage der Spar-Stickermania © Spar/Eva trifft ×

Dabei entdecken die Freunde die Vielfalt und Einzigartigkeit des Landes: vom berühmten Taj Mahal über den Rann von Kachchh, eine der größten Salzwüsten der Welt, bis zum Punjab, einem beeindruckenden und mit Blattgold bedeckten Tempel, weiter in die einzigartige Tierwelt Asiens.

Grüne (pro 10 Euro-Einkaufswert) und blaue (0,50 Euro für 5 Sticker) Briefchen mit Stickern. © oe24 ×

NEU: Duftsticker. Zum Erleben der exotischen Düfte Indiens sind in diesem Jahr zwölf verschiedene Duftsicker aus den Bereichen Kulinarik, Brauchtum, Fauna und Flora integriert, die durch Reiben des aufgerauten, transparenten Feldes aktiviert werden. Passend zu den Inhalten des Stickeralbums sorgt das Stickermania Mandala Malbuch für kreativen Zeichenspaß.

Für kreativen Zeichenspaß sorgt das passende Spar-Stickermania Malbuch mit einer Vielzahl an Mandalas in verschiedenen Schwierigkeitsstufen. © Spar/Eva trifft ×

Verkaufserlös zugunsten von „Rettet das Kind“Ab 2. Jänner 2025 gibt es das neue Stickermania-Stickeralbum für 2,49 Euro und das Mandala Malbuch in limitierter Auflage für 0,99 Euro bei Spar, Eurospar, Interspar und Maximarkt zu kaufen. Pro 10 Euro Einkaufswert erhalten Kundinnen und Kunden die grünen Sticker-Briefchen kostenlos – maximal werden 10 Stück der Briefchen ausgegeben. Für 0,50 Euro können zusätzlich blaue Sticker-Briefchen mit je fünf weiteren Stickern erworben werden. Aus dem Verkaufserlös der Stickermania-Artikel wird ein Teil der Summe an den Verein „Rettet das Kind“ gespendet, der Familien und Kinder in Not unterstützt.