Starbucks-Streik - ausgerechnet vor Weihnachten!

In den USA hat die Gewerkschaft Workers United (WU) für Freitagfrüh einen Streik der Mitarbeiter der Kaffeekette Starbucks in den Filialen in Los Angeles, Chicago und Seattle angekündigt.

Die Gewerkschaft, die 10.000 Angestellte in 525 Starbucks-Filialen in den Vereinigten Staaten vertritt, teilte mit, dass die Arbeitsniederlegungen möglicherweise Hunderte von Filialen im ganzen Land betreffen würden, falls Starbucks und die Gewerkschaft keinen Tarifvertrag abschließen. "Seit der Zusage vom Februar hat das Unternehmen wiederholt öffentlich zugesagt, dass es beabsichtigt, bis Ende des Jahres zu Verträgen zu kommen, aber es hat den Beschäftigten noch keinen ernsthaften Vorschlag unterbreitet", so die Gewerkschaft in einer Erklärung am späten Donnerstag (Ortszeit).