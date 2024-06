EM-Mega-Boom: Von Billa über ÖBB und Mediamarkt bis Hofer

Austro-Unternehmen machen bei der Fußball-Europameisterschaft Furore. Es gibt Sonderangebote, Gewinnspiele, Extra-Züge und jede Menge Unterstützung für die rotweißroten Fußballfans.

Fußballfieber in ganz Österreich - auch bei den Unternehmen. Als offizieller ÖFB-Sponsor hat Hofer die Spieler des österreichischen Nationalteams auf die Bühne geholt – „als Teil des neuen Hofer Austropop Songs und TV-Spots.“ Noch bis 14. Juli kann man beim EM-Gewinnspiel von Hofer mitmachen.

Beim Hofer-Onlinespiel gilt es, in 10 Sekunden die Zielscheiben mit den Fußbällen zu treffen – gewinnen kann man ein E-Citybike, ein Refurbished iPhone12, Samsung 55“ TV etc.

ÖBB motivieren - und transportieren - die Fans

Die ÖBB denken an die Austro-Fans – vor und nach den Spieltagen des österreichischen Fußballnationalteams werden eine Zugverbindungen in doppelter Garnitur geführt. So gibt es über 2.200 zusätzliche Sitzplätze.

Mit 300 ÖBB-Mitarbeiter:innen wurde das Hauptsujet für die Kampagne zur Europameisterschaft geshootet: „Wir fahren gemeinsam. Wir feiern gemeinsam!“, ziert unter anderem die riesige XXL-Fläche am Mariahilfer Gürtel.

Tragbarer Super-TV

MediaMarkt bringt zur EM Technik-Highlights im Angebot – etwa den PEAQ PTV 32GH-5023C. Der akkubetriebene, tragbare Fernseher mit 32 Zoll HD ready Bildschirm und Google TV lässt die Spiele unterwegs erleben.

Billa rockt mit elf besonderen Produkten, die es bei einem Tor von Österreich nochmals gratis gibt. Die Aktion war auch beim Österreich-Frankreich Spiel gültig, weil das Team so gut gespielt hat. Und auch ein Tor erzielte ("Tor ist Tor").

Heute hoffen alle auf den Österreich-Sieg.