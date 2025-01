KTM: Folgepleiten bei Software-Firma Avocodo und Pierer E-Commerce

Mehr Pleiten im Umfeld der KTM-Krise. Weitere 150 Mitarbeitende betroffen. Fortführungen sind geplant

Die KTM-Insolvenz zieht weiter ihre Kreise: Über die Vermögen der Pierer-Mobility-Töchter Avocodo GmbH und Pierer E-Commerce GmbH sind am Dienstag Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung im Landesgericht Linz bzw. Ried eröffnet worden.

Mehr als 120 Gläubiger

Betroffen sind insgesamt rund 150 Beschäftigte und mehr als 120 Gläubiger. Das berichteten AKV (Alpenländischer Kreditorenverband) und Creditreform sowie KSV1870.

Die im Jahr 2000 gegründete Avocodo lukrierte mehr als 80 Prozent der Einnahmen aus Dienstleistungen - Betrieb und Wartung von Händlersystem, Webseiten und Kundenportale - an die insolventen KTM AG und KTM Forschungs- & Entwicklungs GmbH. Betroffen sind 125 Mitarbeitende und mehr als 75 Gläubiger.

An Verbindlichkeiten führen AKV und Creditreform 3,3 Mio. Euro an, inklusive Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von etwa 1,1 Mio. Euro. Vermögen bestehe mit einem Zerschlagungswert von rund 1 Mio. Euro, so der AKV.

2001 gegründeter Generalunternehmer für KTM AG

Die 2001 gegründete Pierer E-Commerce ist für den Online-Vertrieb und die digitale Vermarktung der Produkte und Dienstleistungen der Pierer Gruppe verantwortlich, primär Generalunternehmer für die KTM AG und generiert 96 Prozent der Einnahmen über dieses Unternehmen, so der KSV. Die Insolvenz trifft 25 Beschäftigte und rund 45 Gläubiger. Rund 4 Mio. Euro Passiva sind bekannt, die Höhe der Aktiva derzeit unklar.

Fortführungen geplant

Die Fortführung beider Unternehmen sei geplant. Laut Angaben im Eröffnungsantrag der Avocodo sei eine Fortführung auch wirtschaftlich aus dem laufenden Betrieb darstellbar. Externe Investoren hätten bereits Interesse an einer Beteiligung gezeigt. Den Gläubigern wird eine Quote von 20 Prozent, zahlbar binnen 24 Monaten ab Annahme des Sanierungsplans, nicht jedoch vor Rechtskraft seiner Bestätigung, angeboten.

Auch den Gläubigern der Pierer E-Commerce wird ein 20-prozentiger Sanierungsplan angeboten. Die Quote soll über die Fortführung sowie über Zuschüsse von dritter Seite finanziert werden.