Palmers in der Krise - trotz Millionen-Hilfe vom Staat

Palmers: Von erotischer Lingerie zu tiefroter Schlingerpartie ++ Hohe Verluste, Sorge um Staatskredit

Wien. Der heimische Wäschehersteller Palmers kämpft mit roten Zahlen. Die Verluste seien "in den zweistelligen Millionenbereich gerutscht", sagte Palmers-Finanzvorstand Kristian Radosavljevic jüngt im "Presse"-Interview.

Negativer Cashflow, weniger Umsatz. Das Minus im operativen Geschäft liege etwa auf dem Niveau des Vorjahres, noch größere finanzielle Korrekturen und Einmaleffekte gebe es bei den Auslandsbeteiligungen.

In Osteuropa habe man sich in den vergangenen Jahren "übernommen" und werde sich aus einigen Märkten wieder zurückziehen, so der Palmers-Finanzvorstand. Der Verlust im Geschäftsjahr 2022/23 betrug 4,5 Mio. Euro, der Umsatz ging von 75 Mio. Euro auf 71,5 Mio. Euro zurück.

Wäschekonzern kübelt jede sechste Filiale

Schrumpfen. Der Wäschekonzern will nun Standorte hierzulande reduzieren. "Das Filialnetz in Österreich werden wir in den kommenden 24 Monaten von heute rund 120 auf etwa 100 Filialen reduzieren müssen", kündigte Radosavljevic an.

Derzeit arbeiten rund 500 Mitarbeiter bei Palmers. Kündigen wolle man noch nicht, sondern einfach keine Abgänge mehr nachbesetzen.

Geld-Engpass: Kredit mit geringer Laufzeit

Geld sammeln. Über die Crowdinvest-Plattform Rockets will Palmers eine halbe Million Euro von Kleinanlegern einsammeln, um die Filialen zu modernisieren. Bisher haben schon 327 Kleinanleger 343.500 Euro in Palmers-Nachrangdarlehen investiert. 500.000 Euro will man so bis Ende Dezember sammeln. Scheitert man, bekommen die Investoren laut Rockets alles zurück.

Staatskredit. Aus Sicht von Sanierungsexperten Mag. Gerald Zmuegg kommt für Palmers der Verlust zur Unzeit. Ausgehend vom Jahresabschluss 31.01.2022 war das Unternehmen infolge der Corona-Krise gezwungen, einen staatlich garantierten Abstattungskredit in Höhe von EUR 10,2 Millionen aufzunehmen. Dieser muss bis 30.06.2025 zurückbezahlt werden. Hinzu kommt, dass in Folge des Verlustes möglicherweise ein negatives Eigenkapital bei Palmers ausgewiesen werden müsse.