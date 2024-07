Signa Prime Beteiligungen GmbH ist in Konkurs gegangen

Über die Signa Prime Beteiligungen GmbH war im Mai ein Insolvenzverfahren eröffnet worden. Mangels Vermögen ist bei der Prime-Unterfirma jetzt der Konkurs da.

Die Signa Prime Beteiligungen GmbH ist mangels Masse in Konkurs gegangen. Das geht aus der Ediktsdatei der Republik Österreich hervor. "Der Masseverwalter hat angezeigt, dass die Insolvenzmasse nicht ausreicht, um die Masseforderungen zu erfüllen," heißt es in einer Bekanntmachung vom 12. Juli. Die Signa Prime Beteiligungen GmbH hat den Sanierungsplanantrag überdies zurückgezogen.

Sanierungsverfahren abgesagt

Das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung, das im Zuge der finanziellen Turbulenzen in der Signa-Gruppe am 24. Mai beantragt wurde, wurde dementsprechend in ein Konkursverfahren abgeändert. Die für den 30. September anberaumte Tagsatzung wurde abgesagt.

Seit 2010 aktiv

Die Signa Prime Beteiligungen GmbH wurde 2010 gegründet und war für das Halten von mittelbaren Beteiligungen an der SIGNA Prime Selection AG zuständig.