Wie Firmen ihren Arbeits-Simulanten das Handwerk legen

Die Corona-Pandemie hat häufig für Kreativität gesorgt, die aus der Not geboren wurde. Das betrifft auch überwachende Arbeitgeber wie clevere Arbeits-Simulanten, was in den USA zu einem Produktivitätstheater der Extraklasse geführt hat.

Home Office - das hochbeliebte und gleichzeitig verteufelte Arbeits-Modell feierte während der Corona-Pandemie einen wahren Siegeszug rund um die Welt. Doch wie effektiv ist es wirklich? Während die einen ohne Stör- und Zwischenrufe ihre Arbeit mit voller Konzentration erledigen, sind andere wiederum Meister im "Owezahn", wie der Müßiggang hierzulande genannt wird. © Getty × Überwachung und Trickserei Wirft man - vermutlich in der Arbeitszeit - einen Blick ins Internet, findet man eine Fülle an Software und Geräten, die Mausbewegungen, Tastaturanschläge und gar Präsentationen simulieren können. Das Ziel: Der Computer bzw. Programme wie "Teams" wechseln so nicht in den Ruhezustand, was dem Arbeitgeber suggeriert, dass der Beschäftigte brav seine Arbeit verrichtet - im Gegensatz zur Realität. Viele Firmen sind daher dazu übergegangen, die Überwachung ihrer Mitarbeiter zu verschärfen. Strafen bis Kündigung Wird man beim Simulieren der Arbeit tatsächlich erwischt, drohen saftige Strafen bis hin zum Job-Verlust. Vor allem amerikanische Firmen wie das Finanzdienstleistungsunternehmen "Wells Fargo", das seinen Sitz in San Francisco hat, feuerten reihenweise Mitarbeiten, die glaubten, es mit gefakter Arbeit hinters Licht führen zu können. © Getty × Es verwundert daher nicht, dass die Nachfrage nach Software zur Desktop-Überwachung in den letzten Jahren deutlich angestiegen ist. Sie treiben die Verfolgung von Tastatureingaben voran und können schaffen sogar eine GPS-Ortung der Beschäftigten. So soll dem "Harvard Business Review" nach eine amerikanische Firma eine Software benutzen, die auf den Rechnern ihrer Angestellten alle zehn Minuten einen Screenshot aufnimmt. © Getty × Produktivitätstheater Entstanden ist so ein wahres Katz-und-Maus-Spiel um die Produktivität und Effektivität von Unternehmen und ihren Mitarbeitern. Dieses wird wohl erst beendet sein, wenn sich Vertrauen und Loyalität wieder die Waagschale halten können.