Wirbel um Benimmregeln für Touristen

Das Schild einer Salzburger Modehändlerin vor ihrem Geschäft sorgt für Diskussionen. Darauf ist ein Benimmappell für Touristen zu lesen.

Salzburg. Derzeit sorgt das Schild mit Benimmregeln vor einem Geschäft in der Salzburger Altstadt für Diskussionen. Auf einer Tafel der Modehändlerin Tanja Eibl steht geschrieben: "Everyone is welcome, but please say hi, please be kind, please be friendly to us, please say goodbye, because thats our way, and our life, otherwise ... go". Auf deutsch: "Jeder ist willkommen, aber bitte sag Hallo, bite sei nett, bitte sei freundlich zu uns, bitte sag auf Wiedersehen, weil das unser Lebensart ist, ansonsten ... geh". Der Grund für den Appell: Das Verhalten mancher Touristen lasse zu wünschen übrig, so Eibl gegenüber "Salzburger Nachrichten".

Dutzende Geschäftsleute begrüßen die Aktion der Modehändlerin und haben bereits um eine Tafel angefragt. So sagt etwa der Inhaber des Café N°5 Timo Büttner: "Ich glaube die Idee von der Tanja Eibl hat vielen aus dem Herz gesprochen."

Kontroverse Debatte um Plakat

Eine Verkäuferin der Schokoladen-Manufaktur Braun sagt gegenüber "ORF Salzburg", dass sie die "Idee einfach super und herrlich" finde. "Ich würde mir wünschen, wir haben so was auch, ehrlich", sagt sie. Denn manche Touristen würden "die Mozartkugeln auf den Boden" schmeißen. "Die Sachen werden aufgemacht. Es ist ein Riesenverlust für das Geschäft."

Andere kritisieren wiederum Eibl. So habe die Händlerin mit einer befreundeten Betreiberin eines Souvenirstands in der Festungsgasse, die das Plakat kritisch sieht, darüber debattiert.

"Ein Geschäft, das man betritt, ist etwas anders als ein Stand, vor dem die Leute stehen bleiben müssen und ein Ausstellungsstück der angebotenen Ware angreifen können", argumentiert Eibl laut "Salzburger Nachrichten".

"Ich teile die Erfahrungen von Tanja Eibl nicht, ich verspüre ein solches Verhalten von Touristen bei mir im Geschäft nicht", sagt dagegen Erika Eibl (nicht mit Tanja Eibl verwandt).