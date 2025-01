›wohnpartner‹ verstärkt Beratung im Gemeindebau

Das Nachbarschaftsservice wohnpartner feiert 15. Geburtstag mit der Eröffnung des 10. wohnpartner Grätzl-Zentrums im Frühjahr. Darüber hinaus veranstaltet es eigene Frauenprogramme und setzt Schwerpunkte zu den Themen Respekt, Demokratie und Kultur.

Das wohnpartner-Jubiläum gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern im Wiener Gemeindebau gefeiert. Die Grätzl-Zentren verfügen über genug Raum, um die Bewohner*innen bestmöglich zu servicieren und bieten alles, was die Nachbarschaft zur Vernetzung braucht. Zahlreiche Gruppenaktivitäten (etwa Küchen für die Kochgruppen etc.) finden vor Ort statt und natürlich wird der Raum intensiv für Beratungen zu den Themen Konflikten in der Nachbarschaft und zu den sozialen Hilfs- und Unterstützungsmaßnahmen der Stadt Wien genutzt. 2025 bringt wohnpartner zudem ein eigenes Programm für Frauen und forciert die im Vorjahr gestartete Respekt-Tour und die Demokratie-Cafés.

„Der Wiener Weg des sozialen Zusammenhalts ist der Garant für ein respektvolles, friedliches und solidarisches Zusammenleben. Das Nachbarschaftsservice der Stadt Wien ist ein Paradebeispiel dafür, wie man engagiert und proaktiv für die Wienerinnen und Wiener vor Ort da sein kann. Die wohnpartner sind tagein tagaus für die Bewohnerinnen und Bewohner im Wiener Gemeindebau da, unterstützen bei der Lösung von Konflikten und beraten zu den Hilfs- und Unterstützungsmaßnahmen in unserer Stadt. Selbstverständlich sind alle Angebote und Serviceleistungen niederschwellig und kostenlos. Denn in Wien wird das Gemeinsame großgeschrieben und niemand zurückgelassen“, betont Wiens Vizebürgermeisterin, Wohnbau- und Frauenstadträtin Kathrin Gaál.

2025 bringt ein eigenes Frauenprogramm

Frauen sind oft das Rückgrat einer funktionierenden Nachbarschaft und besonders engagiert, wenn es um das gute Miteinander geht. Gleichzeitig sind sie, das hat die bislang größte Wiener Frauenbefragung „Wien, wie sie will“ ergeben, durch Berufstätigkeit, Familie und Haushalt stark gefordert. wohnpartner macht den Frauen daher ein eigenes Angebot:

• zahlreiche Aktivitäten zur Vernetzung und zum Empowerment wie etwa Selbstbehauptungskurse für Mädchen und Frauen

• Gesundheits-Vorsorgeuntersuchungen in Kooperation mit der MA 15

• Bildungsangebote in Zusammenarbeit mit der VHS

• berufliche Beratung und Workshops zu Aufstieg/Chancen in Kooperation mit dem waff

• Aktionen und Workshops zu „16 Tage gegen Gewalt“

• Rückzugsmöglichkeiten direkt im Gemeindebau

• Vernetzung und Zusammenarbeit mit der Männerberatung

Respekt-Tour und Demokratie-Cafés werden fortgesetzt

2024 hat wohnpartner mit „Respekt gemeinsam sicher“ und den Demokratie-Cafés zwei Formate gestartet, die von den Bewohnern mit großem Interesse angenommen wurden und daher im neuen Jahr forciert werden. Wien wurde zur Demokratiehauptstadt 2024/2025 gekürt, weil hier die Mitbestimmung auf allen Ebenen großgeschrieben wird – sei es auf der Stiege, im Grätzl oder im Bezirk. Im Frühjahr starten wieder die Diskussionen: In lockerer Atmosphäre erwartet die Besucher der Demokratie-Cafés Informationen zur Geschichte der Demokratie und den bevorstehenden Wahlen (Wer ist wahlberechtigt?; Wie erfolgt die Stimmabgabe?; Welche Wahlen stehen an? etc.).

Kulturlabor Gemeindebau: Kunstprojekte zum MitmachenKulturlabor Gemeindebau holt Kunst und Kultur direkt in den Wiener Gemeindebau. Gemeinsam mit Künstlern werden Kunst- und Kulturprojekte von, für und mit den Bewohnern geschaffen. Die Kulturschiene von wohnpartner bringt das im Vorjahr erarbeitete Theaterstück „Gemeindebaugeflüster“ vom Gemeindebautheater im Frühling erneut zur Aufführung. Ebenfalls geplant sind: Anima Gemeindebau (künstlerische Fassadenprojektionen), ein Wiener Teppich (Neuer Zirkus entlang eines 200 Meter langen roten Teppichs – ausgerollt in einem Gemeindebau), Mein Hof – Meine Bühne (hier gewinnt ein Hof ein maßgeschneidertes Kulturevent) sowie Stille Post (Kommunikationswege von der Telefonzelle bis zum Smartphone).Aktuelle Informationen unter https://wohnpartner-wien.at/