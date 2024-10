Zuschuss-Albtraum: So wenig gibt es jetzt noch für Haushalte!

Österreichs Haushalte müssen künftig noch mehr sparen.

In Österreich können seit Oktober Anträge auf neue finanzielle Zuschüsse und Boni gestellt werden, die Haushalte mit geringem Einkommen unterstützen sollen. Wie finanz.at berichtet, stehen in vielen Bundesländern bis zu 350 Euro zur Verfügung, um die Belastungen durch Wohn- und Heizkosten zu mildern.

In Salzburg wurde die Antragsfrist für Zuschüsse, die bis zu 600 Euro betrugen, bereits am 30. September beendet. Eine Verlängerung bleibt aus, während ab 2025 der neue Heizzuschuss auf 250 Euro sinken soll. In den Bundesländern Kärnten, Steiermark, Oberösterreich, Vorarlberg und Niederösterreich wurden hingegen bereits neue Zuschüsse eingeführt. In Kärnten sind beispielsweise bis zu 180 Euro verfügbar, während Oberösterreich 200 Euro ausbezahlt.

Trotz der zahlreichen Maßnahmen warten andere Bundesländer noch auf neue Anträge und Auszahlungen, darunter Wien und Tirol. Im Burgenland gilt bis Ende 2024 ein Wärmepreisdeckel bis zu 2.000 Euro pro Haushalt. Die Unsicherheit über zukünftige Zuschüsse also bleibt zumindest regional bestehen.