100 tote Baby-Pinguine geben Rätsel auf

Bewohner in Neuseeland waren fassungslos, als sie eine Gruppe toter Pinguine entdeckten - auch Experten haben keine Ahnung, woran sie gestorben sind.

Dieses mal stehen die Wissenschaftler vor einem Rätsel, denn sie wissen nicht woran die 100 kleinen Pnguine gestorben sein könnten. Die Leichen gehörten zu der kleinsten Pinguinart der Welt und wurden auf mysteriöse Weise auf einem Haufen im äußersten Norden Neuseelands in der Cable Bay gefunden.

Anwohner meinten, sie dachten, der Geruch stamme von toten Opossums, doch als er immer schlimmer wurde, beschlossen die Einheimischen, der Sache nachzugehen. Wenig später fanden sie die toten Tiere auf einem Haufen liegen.

Eine Anwohnerin sagte: "Es sind wahrscheinlich über 100 - sie liegen in einem dicken Haufen." Experten meinen es ist nichts ungewöhnliches vereinzelt tote Pinguine an Stränden zu finden, die großzahl der Tiere gibt aber Rätsel auf.

"Man hätte denken können, dass sie, wenn sie sich in Fischernetzen verfangen hätten, über Bord geworfen worden wären", sagte ein weiterer Bewohner. Die difizilen Wetterbedingungen in Aotearoa könnten ihr übriges getan haben. Am wahrscheinlichsten ist, dass die Tiere aufgrund der hohen Wassertemperatur keine Nahrung mehr fanden.