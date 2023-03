Eine 108-jährige Frau ist nach wie vor fit. In einem Interview erklärt sie, wie sie so lange so gesund bleiben konnte.

Rosina Clifton, eine 108-jährige Frau aus Orpington im Südosten Londons, hat ihr Geheimnis für ein langes Leben verraten: Sie genießt mittags ein Glas Wein und feiert. Die Ur-Ur-Großmutter feierte ihren runden Geburtstag mit einem Überraschungsnachmittagstee, den das Team von Care UK in Foxbridge House organisiert hatte. Laut Clifton sind ein Glas Wein zur Mittagszeit und ein Lebensstil, bei dem hart gearbeitet und noch härter gefeiert wird, der Schlüssel zu einem langen Leben.