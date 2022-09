Eine Mutter und ihre Tochter werden noch immer vermisst.

Erschreckende Szenen mitten auf der Straße in der Stadt Villanueva in Guatemala: Dort haben sich am Wochenende plötzlich zwei Erdlöcher aufgetan. Mehrere Menschen stürzten mit ihren Fahrzeugen rund 15 Meter in die Tiefe. Vier Personen konnten bereits gerettet werden. Von einer Mutter und ihrer Tochter fehlen noch jede Spur.

Solche Löcher sind in Guatemala keine Seltenheit. 2007 wurden sogar Häuser und ein Lastwagen verschluckt. Damals mussten drei Menschen sterben.

Me encuentro frente a Plaza Villa Nueva y me topo con estas imágenes desgarradoras ,en un intento desesperado por encontrar a sus familiares con vida .

Buscan cualquier medio para comunicarse con las víctimas del hundimiento. pic.twitter.com/WKOtqZ1Zq0 — Alex en la Lucha ????‍♂️ ???????? ???? ???? ???? ???? (@Guatealejandro) September 25, 2022