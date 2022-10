500 kopflose Ziegen in Fluss versenkt

Die Tiere wurden im Chattahoochee River in Georgio versenkt.

Die 500 kopflosen Ziegen trieben im Chattahoochee River in Giorgia. Die Polizei des Bundesstaates geht davon aus, dass die toten Tiere in Zusammenhang mit einem Voodoo-Kult namens Santeria und Drogenkartellen stehen.

Die kopflosen Körper der Ziegen wurden offenbar im Rahmen eines religiösen Rituals geopfert und in den Fluss geworfen. "Wir haben erst letzte Woche einen großen Haufen von ihnen gefunden, der in der Chattahoochee River National Recreation Area an einer Bootsrampe abgeladen wurde", sagte Umweltschützer Jason Ulseth.

Robert Almonte, ehemaliger US-Marshall für den westlichen Bezirk von Texas von 2010 bis 2016, sagte: "Ich sehe in den letzten Jahren immer mehr Drogenhändler, die Santería zu ihrem Schutz einsetzen. Aber das sind eine Menge Ziegen."

Die örtliche Polizei hat derzeit keine Ermittlungen wegen der bizarren Opferungen aufgenommen, aber Ulseth ist weiterhin besorgt.