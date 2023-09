69 Jahre verheiratet: Ehepaar wollte Hand in Hand sterben

Ein altes Ehepaar verbrachte ihre letzten gemeinsamen Tage Hand in Hand nebeneinander im Krankenhaus.

Tommy und Virginia Stevens (beide 91) aus dem US-Bundesstaat Tennessee waren 69 Jahre verheiratet und ihre Liebe sollte bis zum Schluss währen. Ihre letzten Tage verbrachten beide im Spital. Dort baten sie das Personal, ihre Krankenbetten näher aneinander zu schieben, um Händchen halten zu können.

Tommy litt zuletzt an einer Lungenentzündung, während seine Frau etwa zur gleichen Zeit einen schweren Sturz hatte. Beide wurden ins selbe Krankenhaus gebracht. Tommy verstarb schließlich am 8. September, seine Frau Virginia folgte ihm neun Tage später am 17. September. 'Bis, dass der Tod uns scheidet' - wortwörtlich.