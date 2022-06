Perverser Vorfall

Im Blackburn Market im Vereinigten Königreich kam es zu sexuellen Aktivitäten in Gegenwart eines Kindes. Ein 71-jähriger Rentner führte sexuelle Handlungen durch, als er ein 12-jähriges Mädchen in Schuluniform sah.

Stefen Duxbury, ein 71-Jähriger Mann, fühlte sich anscheinend von einer 12-Jährigen erregt, führte sexuelle Handlungen durch und leckte sich die Lippen während er sie anstarrte. Laut Staatsanwalt Scott Parker habe das Mädchen den Angeklagten auf einer Bank sitzen sehen. Er sah sie immer wieder an. Als die 12-Jährige ein weiteres Mal hinsah, konnte sie erkennen dass er sexuelle Handlungen durchführte. „Sie erzählte dies ihrer Mutter, die deutlich sehen konnte, was er tat. Er wurde vom Sicherheitsdienst festgehalten, bis die Polizei eintraf.“, so Parker.

Mehrfache Vorfälle in der Vergangenheit

Des Weiteren teilte Parker mit, dass der 71-Jährige 2012 wegen des Besitzes anstößiger Bilder von Kindern verurteilt wurde. Bereits im Jahr 2017 war er für 12 Monate inhaftiert, da er angeblich sexuelle Handlungen in einem Bus vor einem anderen Schulmädchen durchführte.

Angeklagter wartet auf Verurteilung

Im aktuellen Fall sagten die Richter von Blackburn aus, dass ihre Bestrafungsbefugnisse unzureichend seien, weshalb der Angeklagte zur Verurteilung zum Preston Crown Court geschickt wurde. Der 71-Jährige bekannte sich sowohl der unanständigen Entblößung als auch der sexuellen Aktivität in Gegenwart eines Kindes schuldig und wartet nun auf seine Verurteilung.