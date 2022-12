9 Gründe, warum Multiplayer-Spiele immer gefragter werden

Multiplayer-Spiele sind schon seit langem sehr beliebt. Sie beleben das Spielerlebnis auf ihre ganz eigene Art und Weise.

Insgesamt hat sowohl das Gaming als auch das Gambling einen sehr hohen Stellenwert im Leben vieler Menschen eingenommen. Für die Tatsache, dass Multiplayer-Spiele immer beliebter werden, gibt es viele verschiedene Gründe.

Grund Nr. 1: Allein und doch in Gesellschaft

Wer kennt es nicht, das Gefühl, daheim allein zu sitzen und doch möchte man eigentlich lieber in Gesellschaft sein. Leider lässt sich das aber nicht immer realisieren, weil zum Beispiel die Freunde verplant sind oder einfach auch keine Lust auf ein Treffen haben. Hier genau kommen die Multiplayer-Games ins Spiel. Zwar sitzt man immer noch allein in den heimischen vier Wänden, aber dennoch verbringt man während des Spiels auch gleichzeitig Zeit mit anderen Spielern. Hier wird nicht nur im Spiel miteinander interagiert, sondern man kann sich darüber hinaus auch noch mit anderen Spielern austauschen.

Grund Nr. 2: Die Spielauswahl scheint unbegrenzt

Wer jetzt einmal ganz kurz an frühere Zeiten zurückdenkt, dem wird schnell wieder einfallen, dass man früher den Keller oder den Dachboden nach den guten alten Brettspielen durchwühlt hat. Endlich gefunden, wurde das Brett aufgebaut und natürlich musste der Spielplan zunächst einmal wieder studiert werden. Doch immer wieder zeigte sich, dass die Spiele nicht jedem gleichermaßen Freude machten.

Inzwischen hat sich diese Situation aber erheblich verändert, denn heute kann man die gewünschten Spiele entweder herunterladen, oder noch einfacher, man kann sie einfach im Browser spielen. Auf diese Art und Weise ist immer garantiert, dass wirklich für jeden das Passende dabei ist. Es ist also nicht mehr länger notwendig, die Spiele daheim mühevoll zu stapeln.

Grund Nr. 3: Spielen motiviert das Gehirn

Das Spielen online steht häufig gar nicht in so einem guten Ruf. Oft wird es als Zeitverschwendung bezeichnet. Dieser Ruf ist aber in keiner Weise gerechtfertigt, denn es ist Fakt, dass durch viele Games die kognitiven Fähigkeiten verbessert werden. Abhängig vom gewählten Spiel werden sowohl die Kreativität als auch das Problemlöseverhalten sowie das strategische Denken geschult. Doch das Besondere an Multiplayer-Spielen ist, dass hier tatsächlich Fähigkeiten geschult werden, die für die Teamarbeit absolut unverzichtbar sind.

Grund Nr. 4: In Sekunden dem Alltagsstress entfliehen

Jeder kennt das Gefühl, einfach keine Lust mehr zu haben und nur noch dem Alltag entfliehen zu wollen. Hier sind Multiplayer-Games eine perfekte Option. Wenn auch nicht körperlich, so ist es aber auf jeden Fall virtuell problemlos möglich, für eine gewisse Zeit in eine vollkommen andere Welt zu entfliehen. Es ist vollkommen egal, ob man sich hier für ein Action-Rollenspiel entscheidet oder für eines, in dem man eigene Welten aufbaut, sie alle sorgen dafür, dass man sofort und auf der Stelle eine Auszeit vom Alltagsstress nehmen kann.

Grund Nr. 5: Mit anderen messen

Auch beim Spielen gilt das Motto: Übung macht den Meister. In den Spielen werden die Aufgaben, die es zu erfüllen gilt, immer schwerer. Hierbei kann man selber schnell vergessen, wie ungeübt man in den Anfängen war. Die Multiplayer-Spiele sorgen aber dafür, dass man sich hier auch ganz wunderbar mit seinen Mitspielern vergleichen kann.

Grund Nr. 6: Langeweile hat hier keine Chance mehr

Wenn man sich mit Bekannten oder Freunden trifft, kann es leider immer mal wieder vorkommen, dass einem aus irgendeinem Grund die Gesprächsthemen ausgehen, oder dass es um Dinge geht, die einen in Wirklichkeit überhaupt nicht interessieren. Das passiert aber niemals, wenn man an einem Multiplayer-Spiel teilnimmt. Hier versammeln sich schließlich alle aus demselben Grund und jeder weiß genau, worum es geht. Langweilig wird das unter Garantie nicht.

Grund Nr. 7: Das selbstbestimmte Gameplay

Vor allem beeindruckt das klassische Roleplay, weil man hier die absolute Freiheit hat, die eigene gewählte Rolle voll und ganz auszuleben. Rockstars GTA V, ein Triple-A Titel, ist dafür ein sehr gutes Beispiel. Dieses Spiel kann nämlich nicht nur im Singleplayer-Modus gespielt werden, sondern auch mit einem Multiplayer-Modus.

Für das GTA-Roleplay wurden eigens Server gegründet und hier wird die offene Welt in ein riesiges Rollenspiel verwandelt. Hier kann jeder Spieler seinen ganz eigenen Charakter erstellen und somit den Spielverlauf beeinflussen.

Grund Nr. 8: Ein Leben in der Parallelwelt

Heute taucht man in eine täuschend echte Grafik ein, die einen Sprung in eine parallele Welt ermöglicht. Die Kombination aus diesen grafischen Highlights mit dem spannenden Storytelling bietet das perfekte Rollenspiel. In diesen Spielen verschmilzt man sehr schnell mit der eigenen Rolle. Im Spiel kann man sein, was in der realen Welt nicht möglich ist. Entscheiden kann man sich hier, ob man als Antiheld, Gangster, Gesetzeshüter oder Dämon die neuen Welten betritt. Dank der authentischen Grafik kommt es zu einer schnellen Identifikation von Spieler und Charakter.

Grund Nr. 9: Der soziale Aspekt

Schon immer mussten sich Computerspiele gegen Kritiken wehren. Immer wieder heißt es, dass sie Gewalt fördern und die Spieler mit der Zeit einfach verdummen. Schon längst haben Studien das widerlegt, denn gerade das gemeinsame Spiel mit Freunden fördert das Sozialverhalten. Das ist ein wichtiger Grund, warum die Multiplayer-Spiele und Rollenspiele dermaßen beliebt sind. Hier muss klar erkannt werden, dass es sich inzwischen um ein Klischee handelt, dass die Spieler, die stundenlang in ihrem Zimmer sitzen und spielen, nur sozial isolierte Nerds sind. Ganz im Gegenteil, denn gemeinsames Spielen fördert die Interaktion, den Spaß und die Kommunikationsfähigkeit. Bei den Multiplayer-Spielen wird zudem durch die gemeinsame Problemlösung das Teambuilding und eben auch die Kommunikationsfähigkeit gefördert. So werden Freundschaften aufrechterhalten. Diese Spiele ermöglichen es, global zusammenzuspielen und gemeinsam fremde Welten zu erobern. Es entstehen sogar immer wieder neue Freundschaften. Im echten Leben hätte sich diese so niemals entwickeln können. Hier gibt es einfach keine Landesgrenzen, sondern hier spielen Gamer aus der ganzen Welt zusammen.