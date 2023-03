Affe schlägt bei Memory-Spiel einige Menschen

Dieses Video geht viral. Ein Affe schlägzt sich bei einem Memory-Spiel nicht schlecht und schneidet besser als so mancher Mensch ab.

Forschungen der Universität Kyoto in Japan haben gezeigt, dass junge Schimpansen ein besseres fotografisches Gedächtnis haben als Menschen.

In Gedächtnistests, die von japanischen Wissenschaftlern durchgeführt wurden, waren junge Schimpansen in der Lage, Universitätsstudenten zu übertreffen, wenn es darum ging, sich an die Reihenfolge und die Position von Zahlen auf einem Bildschirm zu erinnern, und zwar um den Faktor 10.

Diese Studie deutet darauf hin, dass die intellektuellen Fähigkeiten unserer engsten lebenden Verwandten möglicherweise unterschätzt wurden.