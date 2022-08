Ein Bericht weist darauf hin, dass das Virus vom Menschen auf den Hund übertragen werden kann.

In der medizinischen Fachzeitschrift The Lancet zeigen Forschungsergebnisse, dass die Affenpocken auch auf Hunde übergreifen kann. Die Forscher stellten fest, dass ein italienischer Windhund 12 Tage, nachdem seine beiden Menschen, beide Männer, Anzeichen des Virus zeigten, an Affenpocken erkrankte.

Das Ehepaar berichtete, dass ihr Windhund neben ihnen schlief und dass sie den Kontakt des Hundes mit anderen Menschen oder Tieren verhinderten, sobald ihre Symptome auftraten.

Dr. Rosamund Lewis, die bei der Weltgesundheitsorganisation für die Bekämpfung der Affenpocken zuständig ist, erklärte gegenüber der Washington Post, dass die Forschungsergebnisse "keine überraschenden Informationen sind, und dass wir darauf achten müssen". Sie fügte jedoch hinzu, dass die Gesundheitsexperten "nicht wissen, ob dieser Hund die Infektion beispielsweise auf andere Menschen übertragen kann".