Alle Blau! Warum sich HIER über 3000 Schlümpfe versammelten

In einem kleinen Ort im Westen Frankreichs versammelten sich Tausende Menschen, die eines gemeinsam hatten: blaue Haut, weiße Mützen und die Lust, Geschichte zu schreiben.

Mit genau 3.076 verkleideten Personen gelang es der Gemeinde Landerneau, einen skurrilen, aber offiziellen Rekord aufzustellen. Ziel war es, den Titel für die größte Ansammlung von Menschen im Schlumpf-Kostüm zu holen – und das gelang im dritten Anlauf eindrucksvoll.

Dritter Versuch bringt Erfolg

Landerneau liegt in der Bretagne (Region im Westen Frankreichs). Dort hatte man sich schon zweimal zuvor um diesen Weltrekord bemüht, war aber jeweils knapp gescheitert. Der bisherige Rekord lag bei 2.762 Personen und wurde im Jahr 2019 in Deutschland aufgestellt. Bei den ersten Versuchen in Landerneau fehlten jeweils einige Hundert Teilnehmer, um die Bestmarke zu übertreffen.

Doch am Sonntag, dem 19. Mai 2024, war es endlich so weit: Ganze 3.076 Menschen kamen zusammen – alle verkleidet als die bekannten blauen Comicfiguren mit weißer Mütze und entsprechender Kleidung. Damit wurde nicht nur der bisherige Rekord übertroffen, sondern ein neues Kapitel in der Geschichte dieser ungewöhnlichen Rekordkategorie geschrieben.

Offizielle Unterstützung vom Filmstudio

Die Veranstaltung erhielt Unterstützung von Paramount Pictures, dem Unternehmen hinter dem kommenden Animationsfilm „Die Schlümpfe“, der am 18. Juli 2024 in die Kinos kommen soll. Der Termin des Rekordversuchs war kein Zufall, sondern eine bewusst gewählte Aktion zur Promotion des neuen Films.

Woher die Schlümpfe stammen

Die Schlümpfe wurden 1958 vom belgischen Zeichner Pierre Culliford geschaffen, der unter dem Künstlernamen „Peyo“ bekannt wurde. Im französischsprachigen Raum heißen die Figuren „Schtroumpfs“. Seit ihrer Erfindung haben die blauen Charaktere weltweite Bekanntheit erlangt – nicht zuletzt durch Zeichentrickserien, Filme und jede Menge Fanartikel.

Kostümregeln für den Rekord

Um vom Guinness World Records-Team anerkannt zu werden, mussten die Teilnehmer bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Nur wer vollständig geschminkt und mit dem klassischen weißen Schlumpf-Outfit gekleidet war, wurde gezählt. Auch die charakteristische weiße Mütze durfte nicht fehlen. Ein Team aus Beobachtern sorgte für die genaue Zählung und Überprüfung. Erst danach konnte das Ergebnis offiziell bestätigt und als Weltrekord anerkannt werden.

Was das Ganze bedeutet

Für die Menschen in Landerneau war dieser Tag mehr als nur eine PR-Aktion. Es war ein Fest für die Gemeinschaft, das Freude brachte – ganz ohne komplizierte Regeln oder schwere Themen. Einfache Kostüme, gutes Wetter und eine große Portion Spaß sorgten dafür, dass dieser Tag allen Teilnehmenden in Erinnerung bleiben wird.