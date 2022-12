Alles auf Band: Pärchen mit Schäferstündchen mitten in Waschsalon

Das Pärchen, welches ein heißes Treiben in einem Waschsalon verursachte, wurde schlussendlich zu einer Geldstrafe verurteilt.

Das Paar wurde zu einer Geldstrafe verurteilt und angeklagt, weil es sich in der Öffentlichkeit entkleidet oder obszöne Handlungen vorgenommen hatte. Ein Paar konnte beim Waschen seiner Kleidung die Hände nicht voneinander lassen, sodass es in einem öffentlichen Waschsalon beim Sex gefilmt worden war.

Das Paar wurde mehrmals in der 24-Stunden-Wäscherei Dr. Tiger Laundry in Nong Chok, Bangkok, Thailand, gesichtet. Der Besitzer des Unternehmens war schockiert und verärgert, als er feststellte, dass ein Paar es in seinem Geschäft Sex hatte.

Die lokalen Medien beschreiben die beiden als "wie die Karnickel". Das seltsame Treiben begann, als der Mann aus einem weißen Auto vor dem Geschäft ausstieg und sich der Frau näherte, die beschloss, auf die Knie zu gehen und ihn zu befriedigen. Dann flüchteten sie durch den Hintereingang, kamen an der Vorderseite vorbei und stiegen wieder in das Auto, als die Studenten sie entdeckten. Das Paar wurde schließlich von der Polizei in Nong Chok aufgespürt und zu einer Geldstrafe von jeweils rund 116 Euro verurteilt.