Alligator wird verhaftet und mit Polizeiauto abgeführt

Ein ungewöhnlicher Einsatz für zwei Polizisten in Georgia: Ein Alligator sorgt für Aufregung und eine skurrile Fahrt im Polizeiauto.

In einem kleinen Ort im US-Bundesstaat Georgia ereignete sich kürzlich ein ungewöhnlicher Vorfall, der nicht nur die Anwohner, sondern auch die Polizei auf Trab hielt. Zwei Polizisten wurden zu unerwarteten Tierpflegern, als ein Alligator in der Einfahrt eines Hauses auftauchte und schließlich im Polizeiauto landete.

Alligator in Polizeigewahrsam

Savannah, Georgia, USA. Was zunächst wie ein gewöhnlicher Arbeitstag begann, entwickelte sich für zwei US-Polizisten zu einem Einsatz der besonderen Art. Die Polizei eines kleinen Ortes nahe Savannah teilte ein Video auf Facebook, das die ungewöhnlichen Geschehnisse dokumentiert. Aufgenommen von den Körperkameras der Polizisten, zeigt das Video skurrile Szenen, die sich am vergangenen Donnerstag abspielten:

Der ungebetene Gast

Am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr erhielten die Polizisten Blackledge und Stapleton einen Anruf über einen unwillkommenen Besucher in einem Wohngebiet. Bei ihrer Ankunft fanden sie einen Alligator in der Einfahrt eines Einfamilienhauses vor. Während die Bewohner sicher im Inneren des Hauses warteten, machten sich die Polizisten an die Arbeit.

Mutiger Einsatz

Corporal Blackledge näherte sich dem Alligator von hinten und hielt das Maul des Tieres mit beiden Händen zu. Sein Kollege Stapleton brachte ein Streifen grünen Klebebands, welches er vorsichtig um die Schnauze des Alligators wickelte. Nachdem sie das Maul des etwa anderthalb Meter langen Alligators gesichert hatten, trugen die Polizisten das Tier zu ihrem Wagen und platzierten es im hinteren Fußraum. Einer der Polizisten scherzte dabei: "Wer ihn streicheln will, kann das jetzt tun."

Die Fahrt im Polizeiwagen

Wenige Minuten später zeigte das Video, wie Corporal Blackledge den Alligator vorsichtig anhob. Das Tier beschwerte sich lautstark, windete sich und fauchte die Polizisten durch seine zugebundene Schnauze an. Die Beamten transportierten den Alligator zu einem nahegelegenen Fluss und entfernten dort vorsichtig das Klebeband von seiner Schnauze, bevor sie ihn in die Freiheit entließen.

Dank und Lob aus dem Netz

Unter dem Facebook-Beitrag scherzte ein Nutzer: "Haben Sie ihm seine Rechte vorgelesen?" Andere bedankten sich bei den Polizisten für ihren Einsatz. Auch ihre Vorgesetzten lobten Blackledge und Stapleton. In einem Statement gegenüber Fox News hieß es: "Wir sind stolz auf Corporals Blackledge und Stapleton, dass sie schnell und ruhig gehandelt haben, um diesen Alligator aus einem Wohngebiet in den Ogeechee River zu bringen, wo er hingehört."

Weiter fügte der Sprecher hinzu: "Es erfordert viel Mut, einen Alligator festzuhalten und sein Maul zuzukleben, damit er transportiert werden kann. Aber das Adrenalin wird erst richtig ausgeschüttet, wenn man das Maul des Alligators aufmacht und ihn freilässt."