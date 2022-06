Eine neue Forschung hat gezeigt, dass Menschen in ihren 50ern sehr viel mehr Sexiness ausstrahlen, da sie sich nicht darum kümmern, was andere denken oder sagen.

Briten im Alter von 53 Jahren fühlen sich so sexy wie nie. Mehr als die Hälfte der über 50-Jährigen, welche in dieser Studie befragt wurden sagen, dass sie sich aktuell am attraktivsten finden und auch viel mehr riskieren als früher. Der Grund? Weil man nicht mehr so viel darüber nachdenkt, was andere Menschen über einen selbst denken könnten.

Laut der Studie fühlen sich 41% der Befragten über 50-Jährigen viel selbstbewusster und wohler in ihrer Haut. Zu diesem "Zeitalter des Sexy-Seins" zählen auch Stars wie Jennifer Aniston, Jason Bateman oder Gillian Anderson, welche alle im heißen Alter von 53 Jahren sind.