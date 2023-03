Amateur-Goldgräber findet riesiges Gold-Nugget

Der Mann, der nicht namentlich genannt werden möchte, machte die Entdeckung in den Goldfeldern von Victoria, dem Herzen des australischen Goldrausches in den 1800er Jahren.

Darren Kamp, der das Exemplar schätzte und kaufte, sagte, es sei das größte, das er in seiner 43-jährigen Karriere gesehen habe. "Ich war einfach überwältigt... Das ist ein einmaliger Fund", sagte er der BBC.

Herr Kamp hatte sich nicht viel dabei gedacht, als ein Mann mit einem großen Rucksack in sein Schürfgeschäft in Geelong, etwa eine Stunde südwestlich von Melbourne, kam. "Aber er holte diesen Stein heraus und als er ihn mir in die Hand drückte, sagte er: 'Glauben Sie, dass er 10.000 Dollar wert ist?'" "Ich schaute ihn an und sagte: 'Versuchen Sie es mit 100.000 Dollar'.

Insgesamt enthielt der 4,6 kg schwere Stein 83 Unzen - oder etwa 2,6 kg - Gold. Nachdem er ihn schätzen ließ, kaufte Herr Kamp ihn ihm ab. Er sagt, der glückliche Mann freue sich darauf, den Gewinn für seine Familie auszugeben: "Er sagte zu mir: 'Oh, meine Frau wird sich freuen'.