Amazon ist als Online-Händler bei vielen Nutzern nicht wegen des breiten Angebotes und dem leichten zurückzusenden von Waren beliebt. Hier kündigt sich nun eine Änderung an, die das Rücksendeverfahren nochmal einfacher macht.

Es kann immer mal vorkommen, dass Kunden bestellte Produkte zurücksenden müssen. Bei Amazon haben sie dafür in der Regel 30 Tage Zeit und können sogar entscheiden, ob sie das Paket mit UPS, DHL oder Hermes retournieren möchten.

Sogar die kostenfreie Abholung bietet Amazon in bestimmten Fällen an. Was der Händler aber nicht abnehmen kann, ist das Verpacken der Ware. Doch hier plant Amazon bei Retouren über DHL eine durchaus praktische Änderung.

Amazon erleichtert Rücksendungen über DHL

Beim Rückversand von bestellten Produkten hat der Kunde darauf zu achten, dass nicht nur alle Teile vollständig sind, sondern das Produkt muss auch so verpackt sein, dass es beim Versand keinen Schaden nimmt.

Kunden benötigen im Regelfall also einen ausreichend großen Karton oder eine Versandtasche. Doch nicht immer heben sie die Umverpackung von Amazon auf, bei Retouren ist dann oft das große Suchen nach passenden Alternativen unvermeidbar.

Schon seit einigen Jahren ist es jedoch möglich, bei Retouren über UPS auf solche Umverpackungen zu verzichten. Nun möchte Amazon das entsprechende Vorgehen auch bei Lieferungen über DHL einführen. Kunden können ihre Rücksendung dann einfach in einem DHL-Shop abgeben, der sich im Auftrag von Amazon um alles Weitere kümmert.

Im Shop werden die Retouren in eine Papiertasche gesteckt und mit dem Rücksendelabel versehen. Das DHL-Label wird mithilfe eines QR-Codes direkt vor Ort ausgedruckt, den der Kunde beim Beauftragen der Retoure von Amazon per Mail erhalten hat.

Beim genannten Verfahren werden die Retouren allerdings nicht sofort von DHL abgeholt, sondern bis zu sieben Kalendertage gesammelt. Der Rücksendeprozess kann also etwas mehr Zeit als gewöhnlich in Anspruch nehmen. Außerdem ist bislang unklar, wann Amazon das Geld für die Rücksendung erstattet.

Bislang bekamen Kunden ihren Anteil mitunter schon zurück, sobald die Retoure in der Filiale oder der Packstation abgegeben und das Label gescannt wurde. Ob Amazon dies auch bei der neuen Retoure-Option über DHL tut, ist noch offen.