Die schockierende Tat trug sich in Missouri, USA, zu. Die 29-jährige Frau wird nun wegen Tierquälerei und Verstümmelung angeklagt.

Eine Frau ist angeklagt worden, den Hund ihrer Mutter getötet und anschließend verbrannt zu haben. Die Taten der 29-Jährigen Brianna Lingo waren Berichten zufolge Teil eines rituellen Opfers, das im Haus ihrer Mutter durchgeführt wurde.

Die Frau wurde verhaftet, nachdem ihre Mutter den Notruf gewählt und die Polizei darüber informiert hatte, dass ihre Tochter ihren Terrier-Mix im Rahmen eines "rituellen Opfers" getötet hatte. Beamte fanden später die Leiche des Hundes, die in einer Feuergrube im Innenhof des Hauses der Mutter verbrannt worden war. Brianna Lingo gestand die Tat.

Brianna Lingo wurde gegen Kaution freigelassen, am 21. Juni steht die Frau aber vor Gericht. Tiermorde kommen leider immer wieder vor. Erst Anfang des Jahres tötete ein Mann seinen Chihuahua Lily in seinem Haus in Rotherham. Die Beamten fanden das Messer, mit dem der Welpe getötet wurde, und verurteilten ihn zu einer zweijährigen Haftstrafe.