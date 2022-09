Amerikanischer Künstler malt Kunstwerke über Affäre mit Alien-Frau

"Crescent", so wie Huggin's extraterrestrische Liebe heißt, stattete ihm im zarten Alter von 17 Jahren ihren ersten Besuch ab. Dabei soll er von ihr entjungfert worden sein. Doch seine Erfahrungen mit außerirdischen Lebewesen reicht noch weiter zurück. Bereits mit acht Jahren soll er regelmäßig von unterschiedlichen Kreaturen besucht worden sein - mitunter haben ihn auch manche entführt. Mittlerweile ist er 74 Jahre alt und Absolvent eines Kunststudiums, welches ihm dabei hilft, seine Erlebnisse mit Aliens auf Leinwand zu bringen.

Auch heute noch stattet seine große Liebe "Crescent" ihm noch regelmäßig Besuche ab. Laut eigener Aussage hat er auch schon "eine ganze Reihe von Sprösslingen" mit ihr gezeugt. Durch den Hintergrund seiner Bilder erlangte Huggins internationale Bekanntheit, weshalb mittlerweile sogar ein Dokumentarfilm über den Maler und seine überirdische Liebe gedreht wurde. Der Titel dazu ist passend: "Love and Saucers", was zu Deutsch so viel heißt wie "Liebe und fliegende Untertassen"

74 year old David Huggins says these paintings are of #extraterrestrials that have been abducting him since he was 8 yrs old and claiming to have lost his virginity to one #alien named 'Cresent' at the age of 17. pic.twitter.com/fQAgguhNaF