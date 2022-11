Die Pläne eines Eventunternehmens versetzen viele Anwohner in Aufruhr. Eine Superyacht soll künftig mehr als tausend Gäste für wilde Partynächte beherbergen.

Fast 30 Millionen Euro teuer und 85 Meter lang ist die "Oceandiva" des Unternehmens "Smart Group Ltd." aus dem Vereinigten Königreich. Es soll ab nächstem Jahr als Partyboot über die Themse in London schippern und für bis zu 1.500 Gäste eine unvergessliche Nacht bereiten. Der Knackpunkt der Yacht: Sie ist elektrisch, somit klimaneutral und soll auch als Eventlocation für Konferenzen oder exklusive Feiern dienen. Von Montag bis Sonntag zwischen 11 Uhr und 2 Uhr sollen die Partywütigen feiern können.

© Smart Group Ltd. ×

Die Anwohner der Umgebung zeigen sich eher wenig erfreut. Vor allem beim Ein- und Aussteigen fürchten sie einen hohen Lärmpegel. Das Unternehmen hingegen verspricht, ab 22:30 Uhr nicht mehr an zentralen Anlegestellen in London andocken zu wollen. An sechs Tagen im Jahr soll der Zapfenstreich auch nach hinten verlegt werden, wie zum Beispiel an Silvester. Wie es schlussendlich um die Lärmbelästigung steht, wird sich herausstellen, wenn das Partyschiff im Betrieb ist.