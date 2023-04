Netflix hat den Trailer für Chris Hemsworths Actionfilm Extraction 2 veröffentlicht.

Am 16. Juni läuft der zweite Teil des Action-Hits "Extraction 2" mit Chris Hemsworth auf der Streaming-Plattform Netflix an. Der Streifen wurde zum Teil auch in Wien gedreht. Genauer gesagt auf der Donauplatte im 22. Bezirk. Der 38-jährige Hollywood-Star stieg im Februar 2022 beim Dreh aus einem schwarzen Auto (dieses ist völlig demoliert) bewaffnet mit einem Maschinengewehr.

In der Fortsetzung wird Hemsworth wieder in die Rolle des Tyler Rake schlüpfen, den man zuletzt am Ende des Originalfilms eigentlich sterben sah. Doch der Erfolg des Filmes dürfte "Tyler Rake" zur Wiederauferstehung gebracht haben. Im Trailer wird Tyler gesagt, dass er "vor neun Monaten klinisch tot" war, aber dass er es irgendwie geschafft hat, sich zurück ins Leben zu kämpfen. Im Trailer selbst sind die Wien-Szenen noch nicht zu sehen.

Und es sieht so aus, als wäre er wieder in bester Form, denn der Trailer zeigt eine einminütige und 50-sekündige Kampfszene. Produzent Joe Russo hat bereits gesagt, dass die Fortsetzung "ganz anders" als der erste Film sein wird. "Er hat ein anderes Farbschema. Er spielt in einem anderen Teil der Welt. Er hat ein anderes Tempo, einen anderen Ton als der erste Film", so Russo.

Ein wenig müssen sich die Action-Fans noch gedulden. Mitte Juni startet Tyler Rake dann sein Abenteuer, dann auch mit einem Abstecher nach Wien.