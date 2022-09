Aufgedeckt: Wieso sind griechische Häuser weiß-blau?

Jeder der Griechenland hört, muss sofort an traumhafte Buchten, glasklares Meer aber auch an die typischen weiß-blauen Häuser denken. Doch was steckt dahinter? Wir decken auf!

Eigentlich könnte man sich die Farbe der Häuser leicht mit den Nationalfarben von Griechenland erklären. Doch die Gründe sind vielseitig! Der wahre Grund für die weiße Farbe! Auf dem Portal "Greekreporter" ist zu lesen, dass die weiße Farbe an den Häusern für die Kühlung verantwortlich ist. Ein weiterer Grund für die Farbe ist der Cholera-Ausbruch, kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. Um die Krankheit einzudämmen, habe der der damalige Diktator Ioannis Metaxas den Bürgern befohlen, die Häuser mit weißer Tünche zu streichen - diese enthält nämlich Kalk, der auch als Desinfektionsmittel gilt. Doch woher kommt nun die blaue Farbe? Der Grund für die blaue Farbe an den Häusern ist der Kostenfaktor. Viele Fischer haben gleich vom Streichen ihrer Boote, die Reste für das Eigenheim verwendet. Zudem galt die blaue Farbe als besonders günstig, weil sie leicht selber herzustellen ist. Warum sind die Häuser bis heute weiß-blau? Während der Militärdiktatur, die 1967 die Macht in Griechenland übernahm, wurde den Bürgern die weiß-blaue Farbe vorgeschrieben. 1974 wurde dann ein Gesetz erlassen, dass den Anstrich des Hauses zur Pflicht machte.