Aufregung groß: Erstellt KI bald künstliche OnlyFans Models?

In der Welt der Erwachseneninhalte geht die Angst vor einer Übernahme durch KI um, da die Stars von OnlyFans befürchten, dass ihre Jobs von Modellen mit künstlicher Intelligenz übernommen werden könnten.

Es ist kein Geheimnis, dass einige Leute mit der abonnementbasierten App OnlyFans regelrecht abkassieren. Prominente wie Blac Chyna verdienen sage und schreibe 20 Millionen Dollar (17,7 Millionen Euro) pro Monat.

Bei so viel Geld, das auf dem Spiel steht, ist es nicht verwunderlich, dass einige Inhaltsersteller beunruhigt waren, als eine Reihe von Fotos mit KI-generierten Models viral ging.

Auf dem ersten Schnappschuss stehen vier fast identische blonde Frauen Arm in Arm in schwarzer Unterwäsche vor der Kamera.

Ein zweites Bild des Künstlers The Realist zeigt die hyperrealistischen Models in rosa Dessous in ähnlicher Pose. In den sozialen Medien wird vermutet, dass beide Bilder mit Hilfe von KI-Software erstellt wurden.

Auf Twitter schrieb der Nutzer @heartereum: "Anscheinend gehen dieses Bild und andere in den sozialen Netzwerken viral, weil Frauen darüber diskutieren, ob diese Mädchen von KI generiert wurden."

"Der Punkt ist, dass sie bereits gut genug sind, um für 80% der npc-Paypigs als echt durchzugehen.", so ein User.