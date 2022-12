'Aufregungsbedingt': Mann erleidet bei Avatar 'Way of Water' Herzinfarkt

Ein "Avatar 2"-Fan ist gestorben, nach dem er beim Ansehen des Films vermutlich einen "aufregungsbedingten Herzinfarkt" erlitten hatte.

Ein Mann, der als Lakshmireddy Srinu identifiziert wurde, ging mit seinem jüngeren Bruder in ein Kino im Bezirk Kakinada im südlichen Bundesstaat Andhra Pradesh, um sich den Film anzusehen. Örtlichen Berichten zufolge erlitt Srinu einen medizinischen Notfall und brach in der Mitte des dreistündigen Films zusammen. Berichten zufolge wurde er in das Peddapuram Government Hospital gebracht, wo er für tot erklärt wurde.

Dr. Sanjeev Gera, Direktor des Fortis-Krankenhauses in Noida, erklärte gegenüber der Hindustan Times, dass es eine "anhaltende Entzündung in unseren Blutgefäßen" gibt, insbesondere nach Covid. Zur Erklärung, was den Herzinfarkt bei Srinu verursacht haben könnte, fügte er hinzu: "Durch Stress und einen Anstieg des Blutdrucks, wie er in diesem Fall auftrat, könnten die Arterien des Herzens gerissen sein, was einen plötzlichen Herzstillstand verursachen kann.

Dr. Pradeep Kumar D. vom Aster CMI Hospital fügte hinzu: "Dies kann auf einen Plaque-Riss in den Herzkranzgefäßen oder die Auslösung einer Arrhythmie aufgrund von Aufregung zurückzuführen sein. Diese Art von Todesfällen kommt bei aufregenden Spielen/emotionalen Situationen vor. Es ist unwahrscheinlich, dass der Film an sich die Todesursache war.